У Львові сповістили про витік хлору – влада наголосила, що випадково

Під час ремонту у Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору.

Джерело фото: loda.gov.ua

У Львові під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору. Таким чином громадян випадкового сповістили про витік хлору, якого не було. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору. Жодного витоку не було! У Львові та області спокійно», - заявив очільник ОВА.

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