Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержали должностных лиц «Киевприбор», которые требовали взятку за фиктивную аренду

18:46, 9 октября 2024
Прокуратура разоблачила коррупционную схему в ГП «Киевприбор» на 150 тысяч гривен.
В Киеве задержали должностных лиц «Киевприбор», которые требовали взятку за фиктивную аренду
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании директора ГП «Киевприбор», его помощника и советника при получении почти 150 тысяч гривен за неофициальную «аренду» помещения.

Установлено, что председатель общественной организации обратился к директору предприятия в поисках аренды помещения. Зато советник директора предложил избежать заключения официального договора, договорившись о ежемесячной плате в размере почти 50 тысяч гривен, оформленную как договор хранения имущества. Согласно договору, общественная организация должна была платить только 6 тысяч гривен за хранение, тогда как остальную сумму - почти 50 тысяч - получало руководство государственного предприятия.

За три месяца фиктивной аренды фигуранты требовали около 150 тысяч гривен неправомерной выгоды, которая рассчитывалась по ставке 100 гривен за квадратный метр. После осмотра помещения и подписания договора о хранении имущества задержанным были вручены деньги, что привело к их аресту в соответствии со статьей 208 УК Украины.

Сейчас идет расследование, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева, фигурантам предъявлены подозрения за получение неправомерной выгоды без заключения официального договора аренды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Для задержанных избрана мера пресечения: советник будет содержаться под стражей, а директору и его помощнику назначен домашний арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд

Вместе с вопросами обнародованы также и правильные ответы.

Владимир Зеленский: «В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности»

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года» - Президент Украины Владимир Зеленский.

В Нацсовете надеются, что вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине – заявление

Государственный медиарегулятор выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Кабмин готовится пересмотреть перечни предприятий и организаций, имеющих право на бронирование

Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября – СМИ.

ГБР задержало военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ

Сергею Гнезделову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет – ГБР.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області