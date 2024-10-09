В Киеве задержали должностных лиц «Киевприбор», которые требовали взятку за фиктивную аренду

Прокуратура разоблачила коррупционную схему в ГП «Киевприбор» на 150 тысяч гривен.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании директора ГП «Киевприбор», его помощника и советника при получении почти 150 тысяч гривен за неофициальную «аренду» помещения.

Установлено, что председатель общественной организации обратился к директору предприятия в поисках аренды помещения. Зато советник директора предложил избежать заключения официального договора, договорившись о ежемесячной плате в размере почти 50 тысяч гривен, оформленную как договор хранения имущества. Согласно договору, общественная организация должна была платить только 6 тысяч гривен за хранение, тогда как остальную сумму - почти 50 тысяч - получало руководство государственного предприятия.

За три месяца фиктивной аренды фигуранты требовали около 150 тысяч гривен неправомерной выгоды, которая рассчитывалась по ставке 100 гривен за квадратный метр. После осмотра помещения и подписания договора о хранении имущества задержанным были вручены деньги, что привело к их аресту в соответствии со статьей 208 УК Украины.

Сейчас идет расследование, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева, фигурантам предъявлены подозрения за получение неправомерной выгоды без заключения официального договора аренды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Для задержанных избрана мера пресечения: советник будет содержаться под стражей, а директору и его помощнику назначен домашний арест.

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