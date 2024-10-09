У Києві затримали посадовців «Київприлад», які вимагали хабар за фіктивну оренду

Прокуратура викрила корупційну схему в ДП «Київприлад» на 150 тисяч гривень.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура повідомила про затримання директора ДП «Київприлад», його помічника та радника під час отримання майже 150 тисяч гривень за неофіційну «оренду» приміщення.

Встановлено, що голова громадської організації звернувся до директора підприємства в пошуках оренди приміщення. Натомість радник директора запропонував уникнути укладання офіційного договору, домовившись про щомісячну плату у розмірі майже 50 тисяч гривень, оформлену як договір зберігання майна. Згідно з договором, громадська організація повинна була сплачувати лише 6 тисяч гривень за зберігання, тоді як решту суми — майже 50 тисяч — отримував керівництво державного підприємства.

За три місяці фіктивної оренди фігуранти вимагали близько 150 тисяч гривень неправомірної вигоди, що розраховувалася за ставкою 100 гривень за квадратний метр. Після огляду приміщення та підписання договору про зберігання майна затриманим були вручені гроші, що призвело до їх арешту відповідно до статті 208 КК України.

Зараз триває розслідування, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва, фігурантам висунуто підозри за отримання неправомірної вигоди без укладання офіційного договору оренди (ч. 3 ст. 368 КК України). Для затриманих обрано запобіжний захід: радника утримуватимуть під вартою, а директору та його помічнику призначено домашній арешт.

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