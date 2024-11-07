Обломки шахедов упали в шести районах Киева, горела СТО, много поврежденных домов - фото и видео

В Киеве ночь и утро были под сигналом воздушной тревоги, работала ПВО по шахедам. По данным КГВА, в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков дронов.
В результате атаки в шести районах зафиксировано падение обломков. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.
Ситуация по районам:
Голосеевский район
- есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью;
- возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., пожар ликвидирован. Повреждены 4 автомобиля. Потерпевших нет.
Печерский район
- произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.
Соломенский район:
– на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Один человек пострадал.
– обломки упали на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 м.кв. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.
- также обломки упали на нежилое сооружение
Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.
Подольский район:
- возгорание жилого дома. Детали уточняются.
Оболонский район:
- возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.
Дарницкий район
– падение обломков на открытую местность. Без пожара и потерпевших. Также зафиксировано падение обломков на жилой дом.
Фото и видео от КГВА
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