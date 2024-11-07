Обломки шахедов упали в шести районах Киева, горела СТО, много поврежденных домов - фото и видео

Киев атаковали более 30 шахедов, пожары произошли в жилых домах, медцентре, бизнес-центре, СТО.

Фото: КГВА

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В Киеве ночь и утро были под сигналом воздушной тревоги, работала ПВО по шахедам. По данным КГВА, в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков дронов.

В результате атаки в шести районах зафиксировано падение обломков. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

Ситуация по районам:

Голосеевский район

- есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью;

- возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., пожар ликвидирован. Повреждены 4 автомобиля. Потерпевших нет.

Печерский район

- произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

Соломенский район:

– на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Один человек пострадал.

– обломки упали на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 м.кв. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.

- также обломки упали на нежилое сооружение

Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

Подольский район:

- возгорание жилого дома. Детали уточняются.

Оболонский район:

- возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

Дарницкий район

– падение обломков на открытую местность. Без пожара и потерпевших. Также зафиксировано падение обломков на жилой дом.

Фото и видео от КГВА

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