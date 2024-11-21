Силы беспилотных систем ВСУ показали видео уничтожения командного пункта россиян в Курской области

Силы беспилотных систем успешно атаковали командный пункт россиян Марьино.

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины завершили успешную операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта российских войск вблизи населенного пункта Марьино в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем.

Задание было выполнено экипажем «Гарпун» 413 ОББС «Рейд» в сотрудничестве со сводным отрядом БпС 78 ОДШП «Шмель» с помощью средств ГК Вооруженных Сил Украины.

Согласно сообщению Института изучения войны (ISW) от 20 ноября, геолокационные кадры, опубликованные в этот же день, показывают последствия вероятного удара Storm Shadow вблизи Марьино. Эти кадры могут указывать на то, что украинской целью стал особняк Барятинского в Марьино, в котором, по предположению издания Defense Express, размещался командный пункт российских и северокорейских войск, действовавших в Курской области.

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