В Германии суд подтвердил право на компенсацию пострадавших от утечки данных Facebook

Дело касалось иска нескольких тысяч пользователей Facebook в Германии, требующих компенсации от компании.

Пользователи Facebook, чьи данные были незаконно получены в 2018 и 2019 годах, имеют право на компенсацию. Такое решение принял Федеральный суд Германии, пишет Insurance journal.

В решении суда говорится, что потеря контроля над собственными данными в интернете, в том числе и в Facebook, является основанием для возмещения ущерба без необходимости доказывать конкретные финансовые потери.

Дело касалось иска нескольких тысяч пользователей Facebook в Германии, требующих компенсации от компании – владелицы соцсети Meta за недостаточную защиту их данных из-за взлома аккаунтов.

В общей сложности от утечки данных в 2016-2017 годах пострадали 6 миллионов пользователей в Германии.

Суд низшей инстанции ранее отклонил иски, где требовалась компенсация в размере 1000 евро.

Теперь же Федеральный суд Германии обязал суд низшей инстанции определить, были ли условия использования Facebook прозрачными и понятными, и было ли согласие пользователей на использование их данных добровольным.

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