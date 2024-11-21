У Німеччині суд підтвердив право на компенсацію постраждалих від витоку даних Facebook

Справа стосувалась позову кількох тисяч користувачів Facebook у Німеччині, які вимагають компенсації від компанії.

Користувачі Facebook, чиї дані були незаконно отримані у 2018 та 2019 роках, мають право на компенсацію. Таке рішення прийняв Федеральний суд Німеччини, пише Insurance journal.

У рішення суду сказано, що втрата контролю над власними даними в інтернеті, зокрема і у Facebook, є підставою для відшкодування збитків без необхідності доводити конкретні фінансові втрати.

Справа стосувалась позову кількох тисяч користувачів Facebook у Німеччині, які вимагають компенсації від компанії – власниці соцмережі Meta за недостатній захист їхніх даних через злам їхніх акаунтів.

Загалом від витоку даних у 2016-2017 роках постраждали 6 мільйонів користувачів у Німеччині.

Суд нижчої інстанції раніше відхилив позови, де вимагалась компенсація у розмірі 1000 євро.

Тепер Федеральний суд Німеччини зобов’язав суд нижчої інстанції визначити, чи були умови використання Facebook прозорими та зрозумілими, і чи була згода користувачів на використання їхніх даних добровільною.

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