Убил сожительницу и ранил ее мать и отчима — в Верховном Суде прокуроры отстояли пожизненное заключение мужчине

Осужденный сначала избил гражданскую жену, а затем ударил ножом, от полученных ранений она умерла.

В Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который убил свою сожительницу и ранил ее мать и отчима. Обидчик приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В Верховном Суде прокуроры отстояли справедливое наказание жителю Днепропетровщины.

Доказано, что неоднократно прибегавший к домашнему насилию мужчина в июле 2020 года входе очередной ссоры с сожительницей нанес телесные повреждения и ножевые ранения ей, ее матери и отчиму.

Сожительница от полученных травм скончалась в больнице. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. Жизнь матери и отчима погибшей спасли медики.

“Домашнее насилие не должно замалчиваться. Это ведь может привести к летальным исходам”, - напомнили в ОГП.

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