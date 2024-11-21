Вбив співмешканку і поранив її мати та вітчима — у Верховному Суді прокурори відстояли довічне ув’язнення чоловіку

Засуджений спочатку побив цивільну дружину, а потім вдарив ножем, від отриманих поранень вона померла.

На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який вбив свою співмешканку та поранив її матір та вітчима. Кривдника засуджено до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У Верховному Суді прокурори відстояли справедливе покарання жителю Дніпропетровщини.

Доведено, що чоловік, який неодноразово вдавався до домашнього насильства, в липні 2020 року вході чергової сварки із співмешканкою завдав тілесні ушкодження та ножові поранення їй, її матері та вітчиму.

Співмешканка від отриманих травм померла в лікарні. Троє неповнолітніх дітей залишилися без матері. Життя матері та вітчима загиблої врятували медики.

“Домашнє насильство не має замовчуватися. Адже це може призвести до летальних наслідків”, - нагадали в ОГП.

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