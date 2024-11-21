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У Херсоні поліціянту повідомили підозру у порушенні ПДР, що призвело до смертельної ДТП

21:55, 21 листопада 2024
Правоохоронець, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу легковому автомобілю, і здійснив зіткнення.
У Херсоні поліціянту повідомили підозру у порушенні ПДР, що призвело до смертельної ДТП
Джерело фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику правоохоронних органів Херсона, який, порушивши правила дорожнього руху на службовому автомобілі, спричинив смертельну ДТП. Про це пише ДБР.

Інцидент стався наприкінці вересня 2024 року, коли правоохоронець, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу легковому автомобілю, що їхав по головній, і здійснив зіткнення. Водій легковика, житель Херсона, отримав множинні травми та загинув на місці події.

Працівнику поліції оголошено підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує позбавлення волі до восьми років та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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