В Херсоне полицейскому сообщили подозрение в нарушении ПДД, что привело к смертельному ДТП

Правоохранитель, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество легковому автомобилю, и совершил столкновение.

Источник фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работнику правоохранительных органов Херсона, который, нарушив правила дорожного движения на служебном автомобиле, спровоцировал смертельное ДТП. Об этом пишет ГБР.

Инцидент произошел в конце сентября 2024 года, когда правоохранитель, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество легковому автомобилю, который ехал по главной, и совершил столкновение. Водитель легковушки, житель Херсона, получил множественные травмы и погиб на месте происшествия.

Работнику полиции объявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы до восьми лет и лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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