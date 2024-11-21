Практика судів
  1. В Україні

Сили безпілотних систем ЗСУ показали відео знищення командного пункту росіян у Курській області

21:19, 21 листопада 2024
Сили безпілотних систем успішно атакували командний пункт росіян Мар'їне.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оператори Сил безпілотних систем Збройних Сил України завершили успішну операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту російських військ поблизу населеного пункту Мар'їне в Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.

Завдання було виконано екіпажем «Гарпун» 413 ОББС «Рейд» у співпраці з зведеним загоном БпС 78 ОДШП «Джміль» за допомогою засобів ГК Збройних Сил України.

Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни (ISW) від 20 листопада, геолокаційні кадри, опубліковані цього ж дня, показують наслідки ймовірного удару Storm Shadow поблизу Мар'їного. Ці кадри можуть вказувати на те, що українською ціллю став маєток Барятинського в Мар'їному, в якому, за припущенням видання Defense Express, розміщувався командний пункт російських та північнокорейських військ, що діяли в Курській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері» – заступник начальника британського штабу оборони Роб Магован

У командуванні армії Великої Британії заявили, що готові воювати з РФ, якщо відбудеться вторгення у Східній Європі.

Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.

Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.

Прокурори Мін’юсту США вимагають від Google примусового продажу браузеру Chrome і компанії Android

Вимога прокурорів до Google продати їх популярний браузер є одним із останніх кроків антимонопольних органів Байдена до того, як Трамп прийме кермо влади – WP

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду