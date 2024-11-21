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Київ частково компенсуватиме переобладнання авто людям з інвалідністю – хто може скористатися

23:30, 21 листопада 2024
На це в міському бюджеті закладено 10 мільйонів гривень.
Київ частково компенсуватиме переобладнання авто людям з інвалідністю – хто може скористатися
Ілюстративне зображення: Freepik
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У 2025 році столиця частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-Захисників і Захисниць.

Як наголосила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, у 2025 році планується охопити 100 людей з інвалідністю І та ІІ групи з-поміж киян Захисників і Захисниць. На це в міському бюджеті закладено 10 мільйонів гривень.

«Перехід від військової служби до цивільного життя – це складний етап для киян-Захисників та Захисниць. Особливо для тих, хто отримав інвалідність. Ми маємо створити всі умови для їх комфортного життя, дати їм можливість бути мобільними та самостійними. Київ вже протягом року надає компенсацію в розмірі майже 500 тисяч гривень за придбання автомобіля цій категорії киян. А у 2025-му столиця частково компенсуватиме переоблаштування вже наявного авто для потреб людини з інвалідністю – у розмірі до 100 тисяч гривень», – пояснила Марина Хонда.

Наразі порядок виплати розробляється. Із ним можна буде ознайомитися на «Порталі Захисників та Захисниць».

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Київ автомобіль

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