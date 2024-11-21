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Частка кредитів на розвиток виробництва в Україні зросла після змін у програмі «Доступні кредити 5-7-9%»

18:16, 21 листопада 2024
Пільгові кредити для розвитку виробництва в Україні зросли на 59% після змін у програмі «Доступні кредити 5-7-9%».
Частка кредитів на розвиток виробництва в Україні зросла після змін у програмі «Доступні кредити 5-7-9%»
Джерело фото: dia.dp.gov.ua
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Згідно з даними Міністерства економіки, частка пільгових кредитів для розвитку виробництва в Україні суттєво зросла після змін, внесених до програми «Доступні кредити 5-7-9%» у травні 2024 року. За пів року українські підприємці отримали кредити на суму 40,9 млрд грн, з яких 59% (24,1 млрд грн) спрямовано на переробку та інвестиційні проекти.

Зокрема, 12,7 млрд грн (31% від загального обсягу нових кредитів) було виділено на розвиток переробних підприємств, а 11,4 млрд грн (28%) – на реалізацію інвестиційних проектів. Для підтримки бізнесу в зоні високого воєнного ризику було надано 10,9 млрд грн (27%), а 5,9 млрд грн (14%) використано для поповнення обігових коштів.

Зміни у програмі, ухвалені Урядом 30 квітня 2024 року, обмежили максимальну суму кредиту для поповнення оборотного капіталу до 5 млн грн, при цьому зберігши високі ліміти для підприємств переробної промисловості та інвестиційних проектів. Це стало частиною стратегії спрямування державної підтримки на розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю.

Заступник Міністра економіки Андрій Телюпа зазначив, що перепрофілювання програми успішно досягло своєї мети, оскільки все більше підприємств використовують кредити для розвитку переробної галузі та виробництва. Це підтримує впровадження політики «Зроблено в Україні», що сприяє модернізації промисловості та інвестиціям у виробництво.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, серед яких найбільшу кількість кредитів видали «Приватбанк» (46,6 тис.), «Ощадбанк» (15,5 тис.) та «Укргазбанк» (5,5 тис.).

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кредит Мінекономіки

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