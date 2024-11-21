Україна створить реєстр незаконно депортованих до РФ дітей – Рада ухвалила закон

Закон передбачає захист депортованих дітей і компенсації жертвам російської агресії.

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Верховна Рада України остаточно ухвалила законопроект №10256, спрямований на захист постраждалих від російської агресії, зокрема українських дітей, незаконно депортованих до Росії. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги Народу» Ірина Борзова.

Закон передбачає створення державного реєстру дітей, незаконно переміщених до РФ. Наразі зафіксовано понад 19 тисяч таких випадків, однак точна цифра невідома. Реєстр допоможе систематизувати дані та сприятиме поверненню депортованих дітей до України.

Формуванням і веденням реєстру займатиметься Міністерство юстиції у співпраці з Міжнародним кримінальним судом і Офісом Генерального прокурора. «Реєстр буде наповнюватися інформацією саме для того, щоб спільно з міжнародними партнерами працювати та повернути кожну незаконно депортовану дитину, а також захистити її права», — наголосила Борзова.

Закон також запроваджує систему обліку компенсацій за шкоду життю та здоров’ю українців, постраждалих від війни. Виплати здійснюватимуться з державного, місцевого бюджетів та Фонду соціального страхування.

Україна працює над стягненням компенсацій із Росії. У Гаазі вже функціонує міжнародний фонд, наповнюваний коштами від заарештованих російських активів, а також діє реєстр збитків. Борзова підкреслила, що об’єднання цих зусиль сприятиме відшкодуванню шкоди, завданої російською агресією.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні запроваджують систему обліку немайнової шкоди, завданої війною.

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