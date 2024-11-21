Украина создаст реестр незаконно депортированных в РФ детей – Рада приняла закон

Закон предусматривает защиту депортированных детей и компенсации жертвам российской агрессии.

Источник фото: ukrinform

Верховная Рада Украины окончательно приняла законопроект №10256, направленный на защиту пострадавших от российской агрессии, в частности украинских детей, незаконно депортированных в Россию. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Борзова.

Закон предусматривает создание государственного реестра детей, незаконно перемещенных в РФ. Сейчас зафиксировано более 19 тысяч таких случаев, однако точная цифра неизвестна. Реестр поможет систематизировать данные и будет способствовать возвращению депортированных детей в Украину.

Формированием и ведением реестра будет заниматься Министерство юстиции в сотрудничестве с Международным уголовным судом и Офисом Генерального прокурора. «Реестр будет наполняться информацией именно для того, чтобы совместно с международными партнерами работать и вернуть каждого незаконно депортированного ребенка, а также защитить его права», - подчеркнула Борзова.

Закон также вводит систему учета компенсаций за вред жизни и здоровью украинцев, пострадавших от войны. Выплаты будут осуществляться из государственного, местного бюджетов и Фонда социального страхования.

Украина работает над взысканием компенсаций с России. В Гааге уже функционирует международный фонд, наполняемый средствами от арестованных российских активов, а также действует реестр убытков. Борзова подчеркнула, что объединение этих усилий будет способствовать возмещению ущерба, нанесенного российской агрессией.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине вводят систему учета неимущественного вреда, причиненного войной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.