Доля кредитов на развитие производства в Украине выросла после изменений в программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Льготные кредиты для развития производства в Украине выросли на 59% после изменений в программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Источник фото: dia.dp.gov.ua

Согласно данным Министерства экономики, доля льготных кредитов для развития производства в Украине существенно выросла после изменений, внесенных в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» в мае 2024 года. За полгода украинские предприниматели получили кредиты на сумму 40,9 млрд грн, из которых 59% (24,1 млрд грн) направлено на переработку и инвестиционные проекты.

В частности, 12,7 млрд грн (31% от общего объема новых кредитов) было выделено на развитие перерабатывающих предприятий, а 11,4 млрд грн (28%) - на реализацию инвестиционных проектов. Для поддержки бизнеса в зоне высокого военного риска было предоставлено 10,9 млрд грн (27%), а 5,9 млрд грн (14%) использовано для пополнения оборотных средств.

Изменения в программе, принятые Правительством 30 апреля 2024 года, ограничили максимальную сумму кредита для пополнения оборотного капитала до 5 млн грн, при этом сохранив высокие лимиты для предприятий перерабатывающей промышленности и инвестиционных проектов. Это стало частью стратегии направления государственной поддержки на развитие производства и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Заместитель Министра экономики Андрей Телюпа отметил, что перепрофилирование программы успешно достигло своей цели, поскольку все больше предприятий используют кредиты для развития перерабатывающей отрасли и производства. Это поддерживает внедрение политики «Сделано в Украине», что способствует модернизации промышленности и инвестициям в производство.

На сегодня участие в программе принимают 46 банков, среди которых наибольшее количество кредитов выдали «Приватбанк» (46,6 тыс.), «Ощадбанк» (15,5 тыс.) и «Укргазбанк» (5,5 тыс.).

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