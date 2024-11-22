В Киеве наказали велосипедиста, который проехал на красный сигнал светофора — видео

В Печерском районе Киева наказали велосипедиста, который проехал на красный сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, полицейские догнали и остановили нарушителя.
На гражданина полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами) КУоАП и напомнили ему правила дорожного движения.
В полиции добавили, что согласно п. 6.7 ПДД Украины, велосипедисты должны выполнять требования правила дорожного движения, касающиеся водителей или пешеходов.
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