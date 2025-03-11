Забыта почти на столетие — в библиотеку США вернули книгу с опозданием на 99 лет

Штраф мог достичь $18 тысяч, но книгу вернули без последствий.

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В США вернули в библиотеку книгу, которую задержали почти на столетие — 99 лет. Об этой истории рассказывает CNN.

Жительница Нью-Джерси, Мэри Купер, случайно обнаружила среди семейных вещей книгу, которую ее дедушка взял еще в 1926 году. Она решила вернуть ее в библиотеку.

Издание, посвященное созданию детских игрушек из дерева, металла и подручных материалов, было опубликовано в 1911 году. Ее дедушка, Тилтон Купер, взял книгу за год до своей смерти. Мэри предполагает, что он хотел сделать что-то своими руками для своей дочери, ее матери.

Хотя Мэри Купер никогда не знала дедушку лично, так как он умер задолго до ее рождения, ее мать часто рассказывала о нем. В частности, она вспоминала, что он изготовил деревянные игрушечные парусники для нее, которые позже передали в Историческое общество Бей-Хеда в Нью-Джерси.

Возвращая книгу, Мэри немного волновалась: она не была уверена, примут ли ее в библиотеке, а еще опасалась возможного штрафа, который мог достигать $18 тысяч.

Сотрудники библиотеки с восторгом восприняли это событие — десять работников собрались, чтобы увидеть уникальное возвращение. Издание стало частью выставки памятных экспонатов в Томс-Ривер, и теперь его может увидеть каждый желающий.

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