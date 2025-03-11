Забута майже на століття — до бібліотеки в США повернули книгу із запізненням на 99 років

Штраф міг сягнути $18 тисяч, але книгу повернули без наслідків.

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У США повернули до бібліотеки книгу, яку затримали майже на століття — 99 років. Про цю історію розповідає CNN.

Мешканка Нью-Джерсі, Мері Купер, випадково виявила серед речей родини книгу, яку ще у 1926 році взяв її дідусь. Вона вирішила повернути її до бібліотеки.

Видання, присвячене створенню дитячих іграшок з дерева, металу та підручних матеріалів, було опубліковане у 1911 році. Її дідусь, Тілтон Купер, узяв книгу за рік до своєї смерті. Мері припускає, що він хотів зробити щось власноруч для своєї доньки, її матері.

Попри те, що Мері Купер ніколи не знала дідуся особисто, оскільки він помер задовго до її народження, її мати часто розповідала про нього. Зокрема, вона згадувала, що він виготовив дерев’яні іграшкові вітрильники для неї, які згодом передали до Історичного товариства Бей-Геду в Нью-Джерсі.

Повертаючи книгу, Мері трохи хвилювалася: вона не була впевнена, чи бібліотека її прийме, а ще побоювалася можливого штрафу, який міг досягти $18 тисяч.

Працівники бібліотеки із захопленням зустріли цю подію — десятеро співробітників зібралися, щоб побачити унікальне повернення. Видання стало частиною виставки пам’ятних експонатів у Томс-Рівер, і тепер його може переглянути кожен охочий.

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