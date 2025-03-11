Meta начала тестирование ИИ-чипа, который может изменить рынок

Meta компания планирует потратить около $65 млрд.

Фото: Reuters

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Компания Meta начала тестирование собственного чипа для обучения систем искусственного интеллекта, что может существенно повлиять на рынок, где доминирует NVIDIA. Об этом сообщает Reuters.

Разработка специализированного чипа является частью стратегии Meta по сокращению расходов на инфраструктуру ИИ. В 2025 году компания планирует потратить на эти нужды около $65 млрд из общего бюджета в $114-119 млрд.

По данным источников, новый чип Meta - это специализированный ускоритель, который эффективнее традиционных графических процессоров (GPU), обычно используемых для ИИ-вычислений. В его разработке компании помогла тайваньская TSMC.

Процесс тестирования чипа может длиться от трех до шести месяцев и стоить десятки миллионов долларов. При этом успех не гарантирован: в случае неудачи Meta придется пересматривать дизайн и запускать производство заново.

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