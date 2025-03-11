Meta почала тестування ШІ-чипа, який може змінити ринок

Meta компанія планує витратити близько $65 млрд.

Фото: Reuters

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Компанія Meta розпочала тестування власного чипа для навчання систем штучного інтелекту, що може суттєво вплинути на ринок, де домінує NVIDIA. Про це повідомляє Reuters.

Розробка спеціалізованого чипа є частиною стратегії Meta щодо скорочення витрат на інфраструктуру ШІ. У 2025 році компанія планує витратити на ці потреби близько $65 млрд із загального бюджету в $114-119 млрд.

За даними джерел, новий чип Meta – це спеціалізований прискорювач, який ефективніший за традиційні графічні процесори (GPU), що зазвичай використовуються для ШІ-обчислень. У його розробці компанії допомогла тайванська TSMC.

Процес тестування чипа може тривати від трьох до шести місяців і коштувати десятки мільйонів доларів. При цьому успіх не гарантований: у разі невдачі Meta доведеться переглядати дизайн і запускати виробництво заново.

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