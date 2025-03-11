Отсутствие документов учета товаров привело к штрафу более 150 тысяч для ФЛП — детали дела

ФЛП проиграл суд и должен оплатить 151 959 грн штрафа за отсутствие первичных документов.

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Контролирующим органом была проведена фактическая проверка плательщика по месту фактического осуществления его деятельности, по результатам которой составлен акт и установлено нарушение пункта 12 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

На основании акта проверки контролирующим органом было принято налоговое уведомление-решение, согласно которому применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 151 959 гривен.

Суд учел аргументы контролирующего органа о том, что Порядком ведения учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 496 от 03.09.2021, установлена форма ведения учета товарных запасов, а также первичные документы.

Форма учета и первичные документы, подтверждающие учет и происхождение товаров, предоставляются должностному лицу контролирующего органа по его требованию во время проведения проверки.

Судом установлено, что физическое лицо-предприниматель во время проверки по требованию контролирующего органа не предоставил форму ведения учета товарных запасов вместе с описанием остатков товаров на начало учета и документами, подтверждающими приобретение и происхождение товаров, которые реализовывались и находились в продаже (согласно описанию остатков товара) в отделе магазина.

При этом предоставление только электронной версии формы учета товарных запасов без других первичных документов, которые являются неотъемлемой частью такого учета, не считается достаточным.

Таким образом, непредоставление во время проверки документов, подтверждающих учет товаров, находящихся в месте продажи, является самостоятельным основанием для применения штрафных санкций в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

При этом, согласно указанному Закону, субъекты хозяйственной деятельности обязаны предоставлять контролирующему органу на момент начала проверки документы, подтверждающие учет и происхождение товарных запасов.

В связи с этим Полтавский окружной административный суд 17 февраля 2025 года в деле № 440/15084/24 отказал в удовлетворении иска физического лица-предпринимателя.

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