Відсутність документів обліку товарів призвела до штрафу більше 150 тисяч для ФОП — деталі справи

ФОП програв суд і має сплатити 151 959 грн штрафу за відсутність первинних документів.

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Контролюючим органом проведено фактичну перевірку платника за місцем фактичного здійснення його діяльності, за наслідками якої складено акт та встановлено порушення пункту 12 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Про це повідомляє податкова служба в Полтавській області.

На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 151 959,00 гривень.

Суд врахував аргументи контролюючого органу про те, що Порядком ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку, який затверджений наказом Міністерства фінансів України №496 від 03.09.2021 встановлена Форма ведення обліку товарних запасів, а також первинні документи.

Форма обліку та первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів, надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу під час проведення перевірки.

Судом встановлено, що фізична особа-підприємець під час проведення перевірки на вимогу контролюючого органу не надав Форму ведення обліку товарних запасів разом з описом залишку товарів на початок обліку та документами, що підтверджують придбання та походження товарів, що реалізовувались та знаходяться в реалізації (згідно опису залишків товару) у відділі магазину.

Саме лише надання для огляду Форми ведення обліку товарних запасів в електронному вигляді не є достатнім без надання інших первинних документів, що є невід’ємною частиною такого обліку.

Тобто, ненадання під час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місті продажу, визначено самостійною підставою для застосування штрафної санкції відповідно до статті 20 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

При цьому, відповідно до зазначеного Закону суб’єкти господарювання зобов’язані надавати контролюючому органу на початок проведення перевірки документи, що підтверджують облік та походження товарних запасів.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 17 лютого 2025 року у справі № 440/15084/24 відмовлено у задоволенні позову фізичної особи підприємця.

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