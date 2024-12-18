Суд обязал застройщика в Ровно оплатить более 3,4 млн гривен на развитие города

Застройщик жилого дома уклонился от уплаты долевого участия, которое должно было направляться на развитие инфраструктуры города.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд обязал застройщика возместить Ровенскому городскому совету более 3,4 млн грн долевого участия на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2019-2022 годах в Ровно в районе улиц Гагарина и Струтинской построили многоквартирный жилой дом.

Застройщик уклонился от уплаты долевого участия, предусмотренного законодательством, средства которого должны были быть направлены на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города.

Прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Ровенской области, который согласился с доводами прокурора и обязал общество возместить в местный бюджет Ровно более 3,4 млн. грн.

Ответчик обжаловал это решение, аргументируя тем, что часть квартир в доме – это социальное доступное жилье, а потому за него долевое участие он платить не обязан.

Однако апелляционный суд, учитывая то, что социального жилья в доме всего 2%, отклонил жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции.

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