Суд зобов'язав забудовника у Рівному сплатити понад 3,4 млн гривень на розвиток міста

Забудовник житлового будинку ухилився від сплати пайової участі, яка мала спрямовуватися на розвиток інфраструктури міста.

ілюстративне фото

Північно-західний апеляційний господарський суд зобов’язав забудовника відшкодувати Рівненській міській раді понад 3,4 млн грн пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у 2019-2022 роках у Рівному в районі вулиць Гагаріна та Струтинської збудували багатоквартирний житловий будинок.

Забудовник ухилився від сплати пайової участі, передбаченої законодавством, кошти якої мали бути спрямовані на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Прокуратура звернулася із позовом до Господарського суду Рівненської області, який погодився з доводами прокурора та зобов’язав товариство відшкодувати до місцевого бюджету Рівного понад 3,4 млн грн.

Відповідач оскаржив це рішення, аргументуючи тим, що частина квартир у будинку – це соціальне доступне житло, а відтак за нього пайову участь він сплачувати не зобов’язаний.

Проте, апеляційний суд, враховуючи те, що соціального житла в будинку лише 2%, відхилив скаргу і залишив у силі рішення суду першої інстанції.

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