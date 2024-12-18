Посольство Австралії відновлює роботу в Україні

За словами очільниці австралійського МЗС, в найближчі місяці посольство запрацює на повну силу.

Джерело фото: Inside Story

Австралія відновлює роботу свого посольства у Києві. Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою.

За словами очільниці австралійського МЗС, з наступного місяця посол Пол Леманн працюватиме у Києві. І в найближчі місяці посольство запрацює на повну силу.

«Ми завжди говорили, що зробимо це, коли буде безпечно. Ми працювали над заходами безпеки, щоб це стало можливим, і я дуже рада бути тут, щоб оголосити про відкриття посольства Австралії», – сказала Вонг.

Пенні Вонг здійснила перший за десять років двосторонній візит глави МЗС Австралії до України.

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