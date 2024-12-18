Посольство Австралии возобновляет работу в Украине

По словам главы австралийского МИД, в ближайшие месяцы посольство заработает в полную силу.

Источник фото: Inside Story

Австралия возобновляет работу своего посольства в Киеве. Такое заявление сделала министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

По словам главы австралийского МИД, со следующего месяца посол Пол Леманн будет работать в Киеве. И в ближайшие месяцы посольство заработает в полную силу.

«Мы всегда говорили, что сделаем это, когда будет безопасно. Мы работали над мерами безопасности, чтобы это стало возможным, и я очень рада быть здесь, чтобы объявить об открытии посольства Австралии», – сказала Вонг.

Пенни Вонг совершила первый за десять лет двусторонний визит главы МИД Австралии в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.