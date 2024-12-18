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Когда предоставляется налоговая скидка за аренду жилья внутри перемещенному лицу

22:00, 18 декабря 2024
Размер такой скидки не может превышать 30 размеров минимальной заработной платы.
Когда предоставляется налоговая скидка за аренду жилья внутри перемещенному лицу
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Налоговая служба в Харьковской области информирует, когда предоставляется налоговая скидка за аренду жилья внутри перемещенному лицу.

Отмечается, что ст. 166 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) определено право плательщика налога на налоговую скидку, основания для ее начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, ограничение права на ее начисление.

Согласно п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ налогоплательщик, имеющий статус внутренне перемещенного лица, имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, фактически уплаченные им в течение отчетного налогового года суммы средств, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком.

Налогоплательщик, имеющий статус внутренне перемещенного лица, имеет право воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья исключительно при условии, что он и/или члены его семьи первой ступени родства:

- не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;

- не получают предусмотренные законодательством Украины бюджетные выплаты для покрытия расходов на проживание.

Размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года. Напомним, что в 2024 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен в месяц.

Налоговое право на имущественное состояние и доходы на налоговую скидку, по результатам 2023 года, подается в контролирующие органы по 31 декабря 2024 года включительно.

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налоговая ВПЛ

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