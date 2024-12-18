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Коли надається податкова знижка за оренду житла внутрішньо переміщеній особі

22:00, 18 грудня 2024
Розмір такої знижки не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
Коли надається податкова знижка за оренду житла внутрішньо переміщеній особі
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Податкова служба у Харківській області інформує, коли надається податкова знижка за оренду житла внутрішньо переміщеній особі.

Зазначається, що ст. 166 Податкового кодексу України (далі -  ПКУ) визначено право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування.

Відповідно до п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку.

Платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право скористатися податковою знижкою за оренду житла виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року. Нагадаємо, що у 2024 році мінімальна зарплата становить 8000 гривень на місяць. 

Податкова декларація про майновий стан і доходи на податкову знижку, за наслідками 2023 року, подається до контролюючих органів по 31 грудня 2024 року включно.

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