У «Дії» зʼявилося електронне пенсійне посвідчення — його можна оформити виключно онлайн

Епенсійне посвідчення можна отримати значно швидше за паперовий варіант, зазвичай за кілька днів з моменту звернення.

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Українські пенсіонери можуть швидко отримати електронне пенсійне посвідчення, яке буде відображатись у застосунку «Дія». Пенсійний фонд України реалізував новий сервіс.

Документ можна отримати виключно в електронній формі без виготовлення паперового.

Зазначимо, раніше пенсійне посвідчення з’являлося в «Дії» тільки після отримання фізичного документу.

«Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі. За бажанням людина, якій призначено пенсію, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового», – розповів Голова правління ПФУ Євгеній Капінус.

Сформувати такий е-документ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.

У ПФУ наголошують, е-пенсійне посвідчення можна отримати значно швидше за паперовий варіант, зазвичай за кілька днів з моменту звернення.

Для формування та використання е-пенсійного посвідчення людині потрібно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків, встановити мобільний застосунок «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Євгеній Капінус наголосив, що навіть без додаткового анонсування цього сервісу на сьогодні вже згенеровано 689 нових е-пенсійних посвідчень.

Новий сервіс може бути корисним:

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.

Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.

Отже, на сьогодні в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:

традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;

е-пенсійне посвідчення.

Е-пенсійне посвідчення може бути сформовано за наявності в Реєстрі застрахованих осіб відомостей про призначення особі пенсії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади опублікував результати дослідження можливості проведення голосування на виборах шляхом онлайн-голосування, наприклад, через застосунок Дія, або ж поштою.