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У «Дії» появилось электронное пенсионное удостоверение – его можно оформить исключительно онлайн

16:10, 18 декабря 2024
Э-пенсионное удостоверение можно получить гораздо быстрее бумажного варианта, обычно через несколько дней с момента обращения.
У «Дії» появилось электронное пенсионное удостоверение – его можно оформить исключительно онлайн
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Украинские пенсионеры могут быстро получить электронное пенсионное удостоверение, отображаемое в приложении «Дія». Пенсионный фонд реализовал новый сервис.

Документ можно получить только в электронной форме без изготовления бумажного.

Добавим, ранее пенсионное удостоверение появлялось в «Дії» только после получения физического документа.

«Э-пенсионное удостоверение – это электронный документ, подтверждающий факт назначения пенсии и не требующий дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме. По желанию человек, которому назначена пенсия, может получить пенсионное удостоверение исключительно в электронной форме без изготовления бумажного», – рассказал Председатель правления ПФУ Евгений Капинус.

Сформировать такой е-документ можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.

В ПФУ подчеркивают, что э-пенсионное удостоверение можно получить значительно быстрее бумажного варианта, обычно через несколько дней с момента обращения.

Для формирования и использования е-пенсионного удостоверения человеку нужно знать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию.

Евгений Капинус подчеркнул, что даже без дополнительного анонсирования этого сервиса на сегодняшний день уже сгенерировано 689 новых э-пенсионных удостоверений.

Новый сервис может быть полезен:

  • Пенсионерам, которые находятся за границей и не могут посетить Украину для получения бумажного удостоверения.
  • Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.

Итак, на сегодняшний день в Украине существует уже три варианта пенсионного удостоверения:

  • традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив в сервисном центре Пенсионного фонда Украины анкету или отправив заявление на изготовление документа через вебпортал электронных услуг Фонда, или мобильное приложение Пенсионный фонд;
  • электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, выдаваемое АО «Ощадбанк»;
  • е-пенсионное удостоверение.

Е-пенсионное удостоверение может быть сформировано при наличии в Реестре застрахованных лиц сведений о назначении лицу пенсии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти опубликовал результаты исследования возможности проведения голосования на выборах путем онлайн-голосования, например, через приложение Дія, или по почте.

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Пенсионный фонд Дия пенсия пенсия в Украине

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