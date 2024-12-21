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На Закарпатье задержали группу лиц, которые планировали переправу через Тису на резиновых лодках

23:30, 21 декабря 2024
Уклонистов задержали возле границы с Венгрией.
На Закарпатье задержали группу лиц, которые планировали переправу через Тису на резиновых лодках
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Пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда задержали шесть человек, которые планировали переплывать реку Тиса для незаконного попадания в Венгрию. Инцидент произошел около 02:00 ночи, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц неподалеку от границы. Нарушители, преодолев заградительный забор, двигались в сторону государственной границы. Их удалось задержать в 300 метрах от границы государства. Четверо закарпатцев, киевлянин и винничанин признались, что планировали незаконно пересечь границу, используя резиновые лодки.

Задержанные рассказали, что они надеялись на помощь переправщиков, которые обещали обеспечить безопасное пересечение реки, однако плавсредства им так и не предоставили. Сейчас оперативники выясняют, кто стоит за организацией попытки незаконной переправки группы.

На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела переданы в суд.

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Венгрия Закарпатье

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