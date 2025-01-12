В Одесской области госрегистратор незаконно перерегистрировал государственные земли стоимостью более 134 млн грн

Государственный регистратор противоправно внес изменения в Реестр вещных прав, из-за чего 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения выбыл из собственности государства.

В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из сельсоветов, который перерегистрировал государственные земли стоимостью более 134 млн грн. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что госрегистратор в 2022 году без наличия правовых оснований изменил информацию в Государственном реестре прав, в результате чего из государственной собственности выбыл 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 3191 га стоимостью свыше 134 млн гривен.

Эти земли принадлежали государству и находились в постоянном пользовании Государственного учреждения «Ширяевский исправительный центр № 111».

В настоящее время незаконные решения госрегистратора отменены, земельные участки возвращены в государственную собственность.

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