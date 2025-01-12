На Одещині держреєстратор незаконно перереєстрував державні землі вартістю понад 134 млн грн

Державний реєстратор протиправно вніс ізміни до Реєстру речових прав, через що 21 земельна ділянка сільськогосподарського призначення вибула з власності держави.

На Одещині скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із селищних рад, який перереєстрував державні землі вартістю понад 134 млн грн. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що держреєстратор у 2022 році без наявності правових підстав змінив інформацію у Державному реєстрі речових прав, внаслідок чого з державної власності вибула 21 земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 3191 га вартістю понад 134 млн гривень.

Вказані землі належали державі та перебували у постійному користуванні Державної установи «Ширяївський виправний центр № 111».

Наразі незаконні рішення держреєстратора скасовані, земельні ділянки повернуто у державну власність.

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