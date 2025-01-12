10 заблукалих туристів в один вечір і за одним сценарієм – катались за межами гірськолижних трас

У Карпатах за один вечір рятувальники провели 5 операцій з порятунку 10 заблукалих туристів.

Фото: ДСНС

За один вечір гірські рятувальники Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи провели п’ять пошуково-рятувальних операцій для допомоги 10 туристам, які заблукали в Карпатах. Всі інциденти сталися через те, що туристи катались поза межами гірськолижних трас і заблукали в умовах поганої видимості. Про це повідомили в ДСНС.

Заблукалі туристи, серед яких були сноубордисти та лижники з різних міст України, зокрема Києва, Харкова, Львова, Луцька та Івано-Франківська, зайнялися фрірайдом і заблукали під час спуску. Завдяки своєчасному зв'язку з рятувальниками, всі вони були оперативно знайдені та безпечно супроводжені до гірськолижного комплексу «Драгобрат». Медична допомога туристам не знадобилась.

Остання пошукова операція відбулася в районі гори Петрос, де допомоги потребували двоє чоловіків та підліток. Однак згодом вони повідомили, що самостійно дісталися до біостаціонару Львівського національного університету і допомоги більше не потребують.

Рятувальники закликають туристів дотримуватися правил безпеки і уникати катання поза трасами, особливо в умовах поганої видимості.

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