10 заблудившихся туристов в один вечер и по одному сценарию – катались за пределами горнолыжных трасс

В Карпатах за один вечер спасатели провели 5 операций по спасению 10 заблудившихся туристов.

Фото: ГСЧС

За один вечер горные спасатели Раховской горной поисково-спасательной группы провели пять поисково-спасательных операций для помощи 10 туристам, которые заблудились в Карпатах. Все инциденты произошли из-за того, что туристы катались вне горнолыжных трасс и заблудились в условиях плохой видимости. Об этом сообщили в ГСЧС.

Заблудившиеся туристы, среди которых были сноубордисты и лыжники из разных городов Украины, в частности Киева, Харькова, Львова, Луцка и Ивано-Франковска, занялись фрирайдом и заблудились во время спуска. Благодаря своевременной связи со спасателями, все они были оперативно найдены и безопасно сопровождены до горнолыжного комплекса «Драгобрат». Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Последняя поисковая операция состоялась в районе горы Петрос, где в помощи нуждались двое мужчин и подросток. Однако впоследствии они сообщили, что самостоятельно добрались до биостационара Львовского национального университета и в помощи больше не нуждаются.

Спасатели призывают туристов соблюдать правила безопасности и избегать катания вне трасс, особенно в условиях плохой видимости.

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