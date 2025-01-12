Практика судов
  1. В Украине

10 заблудившихся туристов в один вечер и по одному сценарию – катались за пределами горнолыжных трасс

23:01, 12 января 2025
В Карпатах за один вечер спасатели провели 5 операций по спасению 10 заблудившихся туристов.
10 заблудившихся туристов в один вечер и по одному сценарию – катались за пределами горнолыжных трасс
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За один вечер горные спасатели Раховской горной поисково-спасательной группы провели пять поисково-спасательных операций для помощи 10 туристам, которые заблудились в Карпатах. Все инциденты произошли из-за того, что туристы катались вне горнолыжных трасс и заблудились в условиях плохой видимости. Об этом сообщили в ГСЧС.

Заблудившиеся туристы, среди которых были сноубордисты и лыжники из разных городов Украины, в частности Киева, Харькова, Львова, Луцка и Ивано-Франковска, занялись фрирайдом и заблудились во время спуска. Благодаря своевременной связи со спасателями, все они были оперативно найдены и безопасно сопровождены до горнолыжного комплекса «Драгобрат». Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Последняя поисковая операция состоялась в районе горы Петрос, где в помощи нуждались двое мужчин и подросток. Однако впоследствии они сообщили, что самостоятельно добрались до биостационара Львовского национального университета и в помощи больше не нуждаются.

Спасатели призывают туристов соблюдать правила безопасности и избегать катания вне трасс, особенно в условиях плохой видимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Закарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы

Суд решил, что офицер не занимался воспитанием военнослужащих и не следил за морально-психологическим состоянием в подразделении.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Спецсуд для обжалования конкурсов и аудитов НАБУ и САП предлагают создать без иностранных экспертов

В своих выступлениях министр юстиции Ольга Стефанишина и председатель Комитета Денис Маслов призвали поддержать законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, однако депутаты решили иначе.

Полиция дважды подряд оштрафовала водителя за указатели поворота красного цвета, но суд с действиями полиции не согласился

Суд отметил, что если не было переоборудования автомобиля, а сам автомобиль имеет надлежащий сертификат соответствия, то полиция не может штрафовать водителей за указатели поворотов красного цвета.

17-летние призывники за границей теперь смогут дистанционно встать на военный учет — Рада приняла закон

При достижении 17 лет призывники с 1 января по 31 июля смогут встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК — принят закон.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська