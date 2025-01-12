В Киеве на 2 месяца ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска

С 13 января по 17 марта из-за ремонта ограничат движение на съезде на Набережное шоссе.

Фото: kyivcity.gov.ua

С 13 января до 17 марта в Киеве будет ограничено движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе вблизи станции метро «Днепр» в связи с ремонтом дорожного покрытия. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

Движение ограничат первой полосой на съезде (по направлению движения транспорта с Днепровского спуска на Набережное шоссе). Ограничения будут продолжаться ежедневно с 08:00 до 17:00 в течение указанного периода.

Коммунальная корпорация извинилась за временные неудобства и просит водителей быть внимательными и планировать свои маршруты.

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