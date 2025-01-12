Ушел из жизни писатель, выдающийся ученый и общественный деятель Сергей Федака

В Ужгороде умер выдающийся историк и автор 16-томной «Истории Украины» Сергей Федака.

Фото: Просвита - Закарпатье

Украина потеряла выдающегося ученого, педагога, писателя и общественного деятеля - профессора Сергея Федаку. О его смерти сообщили на странице Закарпатского краевого общества «Просвита».

«60 прожитых лет его жизни были полны вдохновением и неутомимым трудом, ярким примером служения науке, образованию и культуре», - говорится в сообщении.

Сергей Федака большую часть своей жизни посвятил Ужгородскому национальному университету, где стал ведущим историком. Его работы по истории Киевской Руси, Карпатской Украины и Ужгорода оставили значительный след в украинской историографии. Федака является автором многочисленных монографий, в частности 16-томной «Истории Украины», которая стала важным вкладом в научное наследие страны.

Кроме научной деятельности, он был также талантливым педагогом и писателем, чье творчество проникнуто глубокими человеческими чувствами и исторической правдой. Коллеги подчеркивают, что профессор оставил неоценимое наследие для украинской науки и культуры.

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