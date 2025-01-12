Пішов з життя письменник, видатний вчений та громадський діяч Сергій Федака

В Ужгороді помер видатний історик і автор 16-томної «Історії України» Сергій Федака.

Фото: Просвіта - Закарпаття

Україна втратила видатного вченого, педагога, письменника та громадського діяча – професора Сергія Федаку. Про його смерть повідомили на сторінці Закарпатського крайового товариства «Просвіта».

«60 прожитих років його життя були сповнені натхненням та невтомною працею, яскравим прикладом служіння науці, освіті та культурі», – зазначено у повідомленні.

Сергій Федака більшу частину свого життя присвятив Ужгородському національному університету, де став провідним істориком. Його праці з історії Київської Русі, Карпатської України та Ужгорода залишили значний слід в українській історіографії. Федака є автором численних монографій, зокрема 16-томної "Історії України", яка стала важливим внеском у наукову спадщину країни.

Крім наукової діяльності, він був також талановитим педагогом і письменником, чия творчість проникнута глибокими людськими почуттями й історичною правдою. Колеги підкреслюють, що професор залишив неоціненну спадщину для української науки та культури.

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