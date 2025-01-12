Олександр Усик визнаний боксером року за версією The Ring

Усик визнаний найкращим боксером 2024 року після двох перемог над Ф'юрі.

Фото: The Ring

Український боксер Олександр Усик отримав титул найкращого боксера 2024 року за версією авторитетного видання The Ring. Церемонія нагородження відбулася в Старому Королівському військово-морському коледжі в Лондоні.

The Ring зазначає, що дві перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі значно закріпили його репутацію в світі боксу. Перша перемога над Ф'юрі принесла йому звання першого чемпіона у важкій вазі, який зібрав усі чотири основні чемпіонські пояси. Друга перемога, за словами експертів, забезпечила Усика перше місце серед 10 найкращих боксерів світу.

Під час нагородження Усик подякував Богу, своїй родині, команді та висловив підтримку Україні.

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