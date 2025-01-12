Наловили риби на 100 тисяч — на Волині судитимуть трьох браконьєрів

На Волині скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного жителя села Самари-Оріхові Ковельського району за незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду, повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що чоловік за допомогою заборонених знарядь лову – риболовецьких сіток – незаконно ловив рибу на озері «Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.
Із незаконним уловом, який згодом оцінили у майже 35 тисяч гривень, його і затримали працівники Державної прикордонної служби.
Постануть перед судом і 42-річний житель села Смолярі та 27-річна жителька села Кримне Ковельського району, які цього ж дня сітками незаконно ловили рибу цінних порід на озері «Домашнє» в селі Кримне.
Їхній улов оцінили у понад 70 тисяч гривень.
Невдовзі усі троє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.
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