Наловили риби на 100 тисяч — на Волині судитимуть трьох браконьєрів

37-річний чоловік наловив незаконно риби за допомогою заборонених знарядь на території гідрологічного заказника.

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На Волині скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного жителя села Самари-Оріхові Ковельського району за незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік за допомогою заборонених знарядь лову – риболовецьких сіток – незаконно ловив рибу на озері «Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.

Із незаконним уловом, який згодом оцінили у майже 35 тисяч гривень, його і затримали працівники Державної прикордонної служби.

Постануть перед судом і 42-річний житель села Смолярі та 27-річна жителька села Кримне Ковельського району, які цього ж дня сітками незаконно ловили рибу цінних порід на озері «Домашнє» в селі Кримне.

Їхній улов оцінили у понад 70 тисяч гривень.

Невдовзі усі троє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.

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