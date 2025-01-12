У Чехії стався вибух у ресторані – є загиблі та поранені

У ресторані в Чехії стався вибух пропан-бутанового балона.

Фото: Reuters

У чеському місті Мост стався вибух пропан-бутанового балона в ресторані, внаслідок чого загинули шестеро людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чеську пожежно-рятувальну службу.

Трагедія сталася ввечері в суботу, 11 січня. За попередньою інформацією, вибух спричинив перекинувшийся обігрівач, який працював на пропан-бутані. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив, що ймовірною причиною стала перекинута пропан-бутанова печка, що стояла у саду ресторану.

Під час інциденту в закладі перебувало близько 20 гостей. Евакуація була проведена не лише з ресторану, а й із сусідніх будівель, загалом було виведено 30 осіб.

Вибух забрав життя шістьох осіб, ще вісім поранені, їх доставили до лікарень. Правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії.

Відео: Х/Jan Kocourek

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