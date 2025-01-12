Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Поліція нагадує, який штраф загрожує водіям за розмови за кермом

16:17, 12 січня 2025
Під час керування транспортним засобом водієві заборонено користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці.
Поліція нагадує, який штраф загрожує водіям за розмови за кермом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водіям заборонено користуватися мобільними телефонами під час керування автомобілем, якщо вони тримають телефон у руках. За це передбачено штраф, повідомляє патрульна поліція в Одеській області.

Використовувати засоби зв’язку під час керування транспортним засобом дозволено лише за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, які забезпечують можливість не відволікатися від керування.

Згідно з пунктом 2.9 (д) Правил дорожнього руху України, водіям заборонено під час руху користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руках.

За таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження прожитковим мінімумом пенсій колаборантам

Депутати підтримали законопроект Кабміну, за яким пенсія особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення злочину проти нацбезпеки, буде обмежена 2361 грн.

Верховний Суд пояснив, коли застосування револьвера для відстрілу гумових куль не можна вважати виправданим самозахистом

Апеляційний суд, надавши оцінку діям потерпілого та зазначивши, що той сам спровокував конфлікт, не встановив чи дійсно в обстановці, що склалася, була реальна загроза життю чи здоров’ю обвинуваченого, а застосування ним зброї в громадському місці – виправдане.

Відсутність журналу судового засідання, під час якого постфактум розглядався дозвіл на проведення обшуку, не призводить до недопустимості протоколу обшуку – Верховний Суд

Якщо у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, поданого постфактум, це не є таким порушенням, яке призводить до визнання недопустимим протоколу обшуку – позиція Верховного Суду.

Якщо ордер адвоката додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного чи електронного підпису на ордер не вимагається – Верховний Суд

Ордер вважається таким, що містить підпис адвоката за умови, що: він містить власноручний («фізичний») підпис, він підписаний електронним підписом, він є додатком до документа, який підписано електронним підписом – Верховний Суд.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська