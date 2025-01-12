Поліція нагадує, який штраф загрожує водіям за розмови за кермом

Під час керування транспортним засобом водієві заборонено користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці.

Водіям заборонено користуватися мобільними телефонами під час керування автомобілем, якщо вони тримають телефон у руках. За це передбачено штраф, повідомляє патрульна поліція в Одеській області.

Використовувати засоби зв’язку під час керування транспортним засобом дозволено лише за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, які забезпечують можливість не відволікатися від керування.

Згідно з пунктом 2.9 (д) Правил дорожнього руху України, водіям заборонено під час руху користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руках.

За таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень.

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