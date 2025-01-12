На Буковині громада храму Святої Трійці перейшла від УПЦ МП до ПЦУ

122 представники Свято-Троїцька громада в селі Дубово підтримали рішення перейти до ПЦУ.

Фото: map.ugcc.ua

Релігійна громада храму Святої Трійці в селі Дубово на Буковині одноголосно проголосувала за перехід до Православної церкви України, повідомив священник Роман Грищук.

«Ще одне село на Буковині вийшло з окупації! Вітаємо і радіємо з ними», – написав священник. 122 представники громади підтримали рішення про вихід з московського патріархату на загальних зборах.

Грищук зазначив, що саме через вплив представників московського патріархату в минулому, частина людей підтримувала проросійські наративи та політичні сили, що поширювали російську пропаганду в Україні. Він підкреслив, що завдяки переходу до ПЦУ віряни можуть відновити свою духовну ідентичність.

Нещодавно у Чернівцях перша громада також вирішила перейти від московського патріархату до ПЦУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.