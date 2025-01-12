На Буковине община храма Святой Троицы перешла от УПЦ МП к ПЦУ

122 представителя Свято-Троицкой общины в селе Дубово поддержали решение перейти в ПЦУ.

Фото: map.ugcc.ua

Религиозная община храма Святой Троицы в селе Дубово на Буковине единогласно проголосовала за переход в Православную церковь Украины, сообщил священник Роман Грищук.

«Еще одно село на Буковине вышло из оккупации! Поздравляем и радуемся с ними», - написал священник. 122 представителя общины поддержали решение о выходе из московского патриархата на общем собрании.

Грищук отметил, что именно из-за влияния представителей московского патриархата в прошлом, часть людей поддерживала пророссийские нарративы и политические силы, которые распространяли российскую пропаганду в Украине. Он подчеркнул, что благодаря переходу в ПЦУ верующие могут восстановить свою духовную идентичность.

Недавно в Черновцах первая община также решила перейти от московского патриархата в ПЦУ.

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