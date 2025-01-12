Полиция напоминает, какой штраф грозит водителям за разговоры за рулем

При управлении транспортным средством водителю запрещено пользоваться средствами связи, держа их в руке.

Водителям запрещено пользоваться мобильными телефонами при управлении автомобилем, если они держат телефон в руках. За это предусмотрен штраф, сообщает патрульная полиция в Одесской области.

Использовать средства связи при управлении транспортным средством можно только с помощью специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, которые обеспечивают возможность не отвлекаться от управления.

Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, водителям запрещено при движении пользоваться средствами связи, держа их в руках.

За такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.

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