Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Полиция напоминает, какой штраф грозит водителям за разговоры за рулем

16:17, 12 января 2025
При управлении транспортным средством водителю запрещено пользоваться средствами связи, держа их в руке.
Полиция напоминает, какой штраф грозит водителям за разговоры за рулем
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Водителям запрещено пользоваться мобильными телефонами при управлении автомобилем, если они держат телефон в руках. За это предусмотрен штраф, сообщает патрульная полиция в Одесской области.

Использовать средства связи при управлении транспортным средством можно только с помощью специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, которые обеспечивают возможность не отвлекаться от управления.

Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, водителям запрещено при движении пользоваться средствами связи, держа их в руках.

За такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

патрульная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала законопроект об ограничении прожиточным минимумом пенсий коллаборантам

Депутаты поддержали законопроект Кабмина, согласно которому пенсия лицам, приговоренным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение преступления против нацбезопасности, будет ограничена 2361 грн.

Верховный Суд объяснил, когда применение револьвера для отстрела резиновых пуль нельзя считать оправданной самозащитой

Апелляционный суд, дав оценку действиям потерпевшего и отметив, что тот сам спровоцировал конфликт, не установил действительно ли в сложившейся обстановке была реальная угроза жизни или здоровью обвиняемого, а применение им оружия в общественном месте – оправдано.

Отсутствие журнала судебного заседания, в ходе которого постфактум рассматривалось разрешение на проведение обыска, не приводит к недопустимости протокола обыска – Верховный Суд

Если в материалах уголовного производства отсутствует журнал судебного заседания при рассмотрении ходатайства о разрешении на проведение обыска, поданного постфактум, это не такое нарушение, которое приводит к признанию недопустимым протокола обыска – позиция Верховного Суда.

Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

Ордер считается содержащим подпись адвоката при условии, что: он содержит собственноручную («физическую») подпись, он подписан электронной подписью, он является приложением к документу, подписанному электронной подписью – Верховный Суд.

Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении наложения ТЦК заочных штрафов

Возвращение почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Верховная Рада приняла за основу законопроект.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська