В Чехии произошел взрыв в ресторане – есть погибшие и раненые

В ресторане в Чехии произошел взрыв пропан-бутанового баллона.

Фото: Reuters

В чешском городе Мост произошел взрыв пропан-бутанового баллона в ресторане, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чешскую пожарно-спасательную службу.

Трагедия произошла вечером в субботу, 11 января. По предварительной информации, взрыв вызвал опрокинувшийся обогреватель, который работал на пропан-бутане. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил, что вероятной причиной стала опрокинутая пропан-бутановая печка, стоявшая в саду ресторана.

Во время инцидента в заведении находилось около 20 гостей. Эвакуация была проведена не только из ресторана, но и из соседних зданий, всего было выведено 30 человек.

Взрыв унес жизни шести человек, еще восемь ранены, их доставили в больницы. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств трагедии.

Видео: Х/Jan Kocourek

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