Наловили рыбы на 100 тысяч — на Волыни будут судить трех браконьеров

37-летний мужчина наловил незаконно рыбы с помощью запрещенных орудий на территории гидрологического заказника.

На Волыни направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя села Самары-Орихове района Ковеля за незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный ущерб, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина с помощью запрещенных орудий ловли – рыболовных сеток – незаконно ловил рыбу на озере Орехово, расположенном на территории гидрологического заказника.

С незаконным уловом, который впоследствии оценили почти 35 тысяч гривен, его и задержали работники Государственной пограничной службы.

Предстанут перед судом и 42-летний житель села Смоляри и 27-летняя жительница села Крымное района Ковеля, которые в этот же день сетками незаконно ловили рыбу ценных пород на озере «Домашнее» в селе Крымное.

Их улов оценили более чем в 70 тысяч гривен.

Вскоре все трое обвиняемых, искренне раскаявшихся в содеянном, предстанут перед судом.

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