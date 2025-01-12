Александр Усик признан боксером года по версии The Ring

Усик признан лучшим боксером 2024 года после двух побед над Фьюри.

Фото: The Ring

Украинский боксер Александр Усик получил титул лучшего боксера 2024 года по версии авторитетного издания The Ring. Церемония награждения состоялась в Старом Королевском военно-морском колледже в Лондоне.

The Ring отмечает, что две победы Усика над Тайсоном Фьюри значительно закрепили его репутацию в мире бокса. Первая победа над Фьюри принесла ему звание первого чемпиона в тяжелом весе, который собрал все четыре основных чемпионских пояса. Вторая победа, по словам экспертов, обеспечила Усику первое место среди 10 лучших боксеров мира.

Во время награждения Усик поблагодарил Бога, свою семью, команду и выразил поддержку Украине.

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